„Do Dominikány jsem vyrazil poprvé loni na pozvání Simony Krainové, která tam měla byt, a pak jsem se rozhodl pořídit si tam baráček. Teď jsem tam byl se synem potřetí, ale zatímco dvakrát to dopadlo skvěle, tak do třetice to byl jeden obrovský průšvih,“ řekl Super.cz.

Definitivní tečkou za jeho pobytem ale bylo napadení, opět spojené s autem. „Narazila mi do auta motorka, domorodce, Haiťany, kteří na ní byli, jsem vzal s námi do nemocnice, aby se zjistilo, jestli jsme v pořádku. Oni po mně chtěli peníze. A protože jsem jim žádné nechtěl dát, rozbili mi auto za jízdy baseballovými pálkami. Vzadu v autě přitom seděl Andreas. To už jsem to tam definitivně zabalil, protože bezpečnostní rizika jsou opravdu velká. Nevěděl jsem to dopředu. Nikdo mi neřekl takové věci, že se třeba unášejí děti z Evropy. Už se tam nikdy nevrátím,“ uzavřel.