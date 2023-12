„Bylo toho teď hrozně moc. StarDance zabrala mnoho času, také příprava na Lucernu. Takže teď se to nějak nehrotilo, budou Vánoce, klid, čas, takže se to nějak všechno na svatbu promyslí. Ale o Vánocích mi prostě po všem vypne a stane se ze mě třeba rumová koule,“ smála se během rozhovoru pro Super.cz.

Ale ani příští rok nebude jen o svatební přípravě. Hned v průběhu ledna opět Tereza naskočí do rozjetého vlaku. „Já mám radost, že mohu dělat to, co mám doopravdy ráda a miluji. Jsem ráda, že ty příležitosti jsou. Do toho jedu ještě turné v březnu, těším se na Orchestr Karla Vlacha a na všechno ostatní,“ dodala Tereza Mašková.