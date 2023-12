Vilmě Cibulkové (60) rozhodně nechybí energie a životní drive. Do všeho se pouští po hlavě. To ostatně dokázala během premiéry nové komedie ve Strašnickém divadle v Praze, kde mistrovsky hraje po boku Míši Dolinové (59).

V představení Růžové svatby ji vidíme v roli šedesátileté ženy, která je po rozvodu a užívá si zálibu v alkoholu. Sama Vilma je ale přísnou abstinentkou. Na jevišti si tak z lahví vína nalévá čaj, a to je oříšek „Ten čaj je močopudný a to velmi. Tím, že tu lahev vypiju hned v prvním obraze, tak další tři obrazy do pauzy trpím. Je to nezáviděníhodné,“ smála se Vilma během rozhovoru pro Super.cz.