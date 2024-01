S partnerem se snaží se sladit, jak můžete vidět na snímcích ve fotogalerii. Zajímavé outfity Milan obléká na společenské akce i vystoupení. Pravidelně se díky tomu objevuje v rubrice módních policistů. „Má v tom prsty Dominik, protože ho to baví. A já jsem v tom odvážný a nechám si od něj poradit. Je to inspirace ze zahraničí, že už nestačí jen smoking a bílá košile. Já jsem rád kreativní a těší mě, když to někdo ocení,“ řekl Super.cz Milan.