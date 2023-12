Moderátor zmínil Jiřího Bartošku po vystoupení Dariji Pavlovičové (22) a Dominika Vodičky, kteří si pro tanec Slowfox vybrali píseň Can't Take My Eyes Off You. „Musím vám říct, že vždycky, když slyším tuhle píseň, tak se mi vybaví jedna situace, která se opakuje každý poslední den během karlovarského festivalu, kdy se shromáždí tak deset až patnáct dívek, které pracují na festivalu – a ty obklopí Jiřího Bartošku. On si sedne do křesla a ony mu zpívají tuhle píseň. Je to velmi krásná scéna. Pevně doufám, že to ještě mnohokrát uvidím,“ řekl Eben.