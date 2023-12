„Je absolutně loajální a nemá velké výkyvy. A on jí dal všechno. A tím nemyslím všechno tohle (míněno Buckinghamský palác – pozn.), ale… má zájem a znalosti věcí, kterým by nebyla otevřená, kdyby ho nepotkala. Jsou jako jin a jang, opravdu. Jsou to protiklady. Ale funguje jim to báječně,“ doplnila Elliot.