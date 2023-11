Eva kritiku velmi těžce nese, stále tak přemýšlí, že by skoncovala s uměleckou kariérou. „Ten pocit pořád funguje. Ty hlasy v mé hlavě jsou stále silnější, říkají, ať toho nechám. Jsem fakt hodně přecitlivělá, a jak jsou teď všude na internetu ty veřejné diskuze, tak tam jsou hodně nenávistné projevy vůči mé osobě. Ať udělám cokoli, tak se dočkám šílené negativní odezvy, protože to dobro tak nějak šeptá a to zlo vždy křičí nahlas,“ svěřila se Super.cz.

„Ano, pocit vyhoření mám stále. Bojuji s tím každý den. Nejsem jediná a můžu ho mít i ve třiceti letech, jak se někteří podivovali. Protože makám opravdu hodně. Měla jsem fakt náročný rok, nejen pracovně, ale samozřejmě mám dvě malé děti a do toho to starší mám s někým jiným, tak to je taky trošku náročnější. Takže pořád s tím bojuji, nejsem ještě úplně ok, ale věřím, že to brzy bude dobré,“ doplňuje v našem rozhovoru.