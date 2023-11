Jsou to dva roky, co Sisa Sklovská (58) podstoupila operaci rukou poprvé. Nepříjemná nemoc se však zpěvačce vrátila a v posledních měsících se jí ruce vrátily do podoby čarodějnických pařátů, které jí komplikovaly život. Slovenská diva tak musela chirurgický zákrok podstoupit podruhé.