„Vzpomínám si, jak jsme jeli na svátky za tátou do Španělska. A hlavně si pamatuji na všechny Vánoce, kdy se mi narodily děti. Ty svátky jsou pak o něčem jiném. Tristan bude mít druhé Vánoce a trošku se bojím o stromeček. Leze všude a miluje vaření. Předpokládám, že všechny baňky budou ukryté v hrncích. Natánek byl v jeho věku klidnější,“ svěřila Viki, tedy Eva Burešová, která sama na Ježíška nevěří od osmi let. Na Vánoce od doby, kdy se jim narodili děti, nedají dopustit ani její kolegové Tomáš Klus a Štěpán Benoni.

Pro její kolegyni Michaelu Pecháčkovou, seriálovou Sid, jsou prý všechny Vánoce krásné a nezapomenutelné. „Nejvíc na nich miluji to, že jsme všichni spolu, je klid a máme na sebe čas. Miluju cukroví a jídlo, které je bezedné, a tak trochu bez výčitek si dopřávám. Na Vánoce se to přece může. O dárky tu až tak nejde, nemám ráda ten předvánoční shon a stres,“ míní.

Sabina Laurinová zase zavzpomínala na dvoje Vánoce, které s rodiči netrávila doma. „Byli jsme účastníci zájezdu a zamířili jsme do Krkonoš na chatu Hromovka. Všichni jsme večeřeli dole v jedné velké jídelně. Bylo to jiné, moc krásné. Po večeři si všichni šli na pokoje rozdat dárky, které si přivezli z domova. Měli jsme tam takovou větývku, pod kterou byly ty drobnosti. Byly to Vánoce, kdy jsem zažila sníh, protože my Pražáci ho na Vánoce nemáme,“ vyprávěla.