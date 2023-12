Propadla Eva kouzlu malovátek a změní i po StarDance image? „Já vlastně myslím, že ne. Tady je krásný to, že tým na make-up, šaty, garderobu za vás vše udělá. Vy nemusíte nic dělat a oni vás udělají tak krásnýma, že jsem si to moc užívala. Bavilo mě to. Pro mě to bylo vždy pojítko, abych se dostala lépe do toho tance a do té atmosféry,“ svěřila se Eva Super.cz.

V soukromém životě by tak nedokázala nosit takhle silné líčení. „Velké díky těm, kteří se o nás takhle starali. To mně velmi pomáhalo. Mě samotnou to ale nebaví, ani bych si to doma neužívala, ani to neumím. Já si ten make-up užívala, že to byla určitá role a patřilo to k tomu, ale vždy se těším, až se doma odlíčím, i když ten make-up je krásně udělaný,“ dodala stříbrná Eva Adamczyková, která se po skončení StarDance rozjela do Krkonoš, aby si konečně pořádně a v klidu mohla užít milovaných sjezdovek.