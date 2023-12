Už v prvním díle byla Eva nepřehlédnutelná, a to ve žlutém modelu s odhaleným bříškem – a neskutečně jí to slušelo. Během soutěže se dokázala ale také proměnit v něžnou princeznu. A to například při valčíku v druhém kole, kdy oblékla bleděmodré šaty s rukávky. Pro filmový večer pak snowboardistka zvolila hudbu ze svého oblíbeného animovaného filmu a také na parketu se proměnila v Rebelku.

Tři desítky a ovace ve stoje získala od poroty v charitativním díle, kdy v jednoduchých černých šatech s vysokým rozparkem předvedla dechberoucí paso doble. Během devátého večera se pak díky sambě proměnila v pořádnou divošku. A postup do finále nejen ji, ale i jejího partnera dojal. „Člověk nechce, aby to končilo kvůli těm zážitkům a tomu, co prožívá. Samozřejmě se těším i na odpočinek, ale to ostatní mi bude určitě chybět,“ svěřila se Super.cz Adamczyková v devátém díle.