Seriál Přátelé vznikal mezi lety 1994 - 2004, i téměř dvacet let po konci natáčení si ale díky němu hlavní hvězdy vydělávají každý rok velké peníze. Za jeho neustálé vysílání na různých platformách si podle zpráv zahraničního tisku každý z šestice herců přijde ročně na zhruba dvacet milionů dolarů, tedy v přepočtu okolo 456 milionů korun. Matthew Perry navíc loni vydal autobiografickou knihu Matthew Perry - Přátelé, lásky a ten ohromný průšvih, která také stále vydělává. Protože neměl ženu ani žádné děti, vyvstává otázka, co se s tak ohromným množstvím peněz stane.

Dle odborníků na finanční plánování záleží hlavně na tom, jestli Matthew Perry před svou smrtí uvedl osoby nebo organizace, ke kterým by peníze putovaly. To ale není pravděpodobné. „Je docela možné, že když neměl manželku ani děti, nic nenapsal,“ řekl magazínu Daily Mail prezident HH Legacy Investments Douglas. Jisté je dnes zatím jen to, že herec těsně před svým odchodem pracoval na založení nadace na pomoci lidem s problémy se závislostí, Matthew Perry Foundation byla nakonec založena 3. listopadu.