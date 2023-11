Herečka není z těch, které by se prvoplánově svlékaly na televizní obrazovce. O to víc se ale nebojí odhalovat na svém Instagramu, kde sexy fotky pravidelně mixuje s běžnými zážitky ze svého života nebo snímky z natáčení. Nedávno se s rodinou vrátila z Chorvatska, kde se natáčel seriál, a tak se její fanoušci nejspíš hned tak nedočkají fotek v plavkách. Nemusejí se ale bát, že by občas kousek ze Sandřina těla neviděli. Naposledy se jim naskytl pohled, který určitě spoustu z nich nenechal chladnými. Ve sprše herečku zvěčnil její manžel, režisér Vojta Moravec. „Takovej ten úsměv, než ti dojde teplá voda,“ napsala k fotce Sandra a ještě dodala hashtagy „ani jsem nevěděla, že mě fotí“ a „tak určitě“ se smajlíkem. Pod fotkami se objevila spousta pochvalných komentářů.

„Vy jste věkem jak vínko… a neskutečně svá… krásňoučká každou milimolekulou,“ zní například jedna pochvala. „Nádherná, ďábelská, provokativní potvoro,“ přidává se další sledující. „Sandro, miluji tvou krásu,“ rozplývá se třetí. Kromě komplimentů se ale do Sandry jedna její sledující i opřela. „Nic ve zlém, ale Tvoje fotky jsou opravdu tak nějak jednoduchý,“ napsala jí. S tou si to Sandra ale rychle vyřídila. „Vždyť jo, co byste od herečky čekala? Teda vlastně… my si tykáme?“ odpálkovala ji a dala tak ostatním případným rýpalům jasně najevo, že na kritiku rozhodně není zvědavá a kdo nechce, nemusí její profil sledovat. Tak uvidíme, co pěkného s manželem vymyslí příště.