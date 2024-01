Nejdřív to byl Ken, teď je to Barbie. Jessica Alves (40) prý za plastické operace utratila v přepočtu více než 28 milionů korun. Celkem jich podstoupila více než 100. Brazilsko-britská hvězda nejrůznějších reality show nyní předvedla své chirurgicky vylepšené tělo v bikinách během odpočinku u bazénu v brazilském Sao Paulu.

„Po 21 letech jsem s tím ve svých 40 letech skončila,“ řekla Daily Mailu Alves. „Nejsem dokonalá, ale alespoň jsem šťastná, že moje tělo odpovídá mé duši. Nebyla to pro mě snadná cesta, kromě množství času, který jsem zákroky strávila, to ale vnímám jako investici do šťastného života posouvající mě vpřed,“ dodala Jessica, jež ráda pózuje skoro jako v modelka a svou proměnu si nadmíru užívá.