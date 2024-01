Už loni byla Žilková z destinace nadšená. „Je to pro mě půvabný ostrov v tom, že je divoký,“ svěřila se herečka s tím, že loni se na jeden z Kanárských ostrovů dostali náhodou. „Na last minute jsem našla za strašně dobré peníze hotel all inclusive. Letos jsme to raději koupili dřív, už to nebylo tak výhodné a jsme na jiném místě,“ svěřila se herečka. „Dostala jsem to jako vánoční dárek od Pepy,“ řekla v živém vysílání na sociální síti Žilková, která si ale krásné počasí ve stínu palem užívá nejen s ním.