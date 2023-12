Dcera Veroniky Žilkové (62) do toho dle informací eXtra.cz opět praštila. Za manžela si vzala otce svého syna Kryšpína Miroslava Dopitu (39), se kterým se před dvanácti lety rozešla. Je to navíc teprve pár měsíců, co se rozešla s otcem své nejmladší dcery, s Jaromírem Soukupem. „Nejdřív jsem žádala já, pak až Mirek,“ svěřila se Agáta výše zmíněné redakci ohledně zásnub.