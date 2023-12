Stejně jako spoustě „obyčejných smrtelníků“ ani mnohým celebritám se v roce 2023 nevyhnuly rozchody či rozvody. Některé se tak trochu daly čekat, jiné přišly jako rána z čistého nebe. Pojďte se s námi podívat, komu to letos ve vztahu nevyšlo.

O zřejmě největší překvapení se letos postaral herec Hugh Jackman, který se v září rozešel s manželkou Deborrou-Lee Furnes po 27 letech manželství. S o třináct let starší filmovou producentkou má představitel Wolverina dvě dospělé děti. Úplně stejně dlouho spolu byli i televizní osobnost Kyle Richards a realitní magnát Mauricio Umansky, kteří potvrdili odloučení začátkem července.

Po osmnácti letech oznámili rozvod také Kevin Costner a Christine Baumgartner, kteří spolu zároveň počali tři děti. V tomto případě se rozhodně nejednalo o poklidné vyjasnění majetkových poměrů a došlo k poměrně drsným soudním bitvám především o dům, z nějž nakonec Costner svou ex vystěhoval.

Koncem loňského roku se rozešla Taylor Swift s Joem Alwynem a jen po pár týdnech randění to samé čekalo i zpěváka Mattyho Healyho. Taylor už je ale opět šťastně zamilovaná do hráče amerického fotbalu Travise Kelceho. Ovšem ani její kolegyni Billie Eilish to s Jessem Rutherfordem nevyšlo.