Dara Rolins se v Česku opět dlouho nezdržela. Jen co se vrátila z dovolené v Emirátech, už zase sbalila kufry a vyrazila do Španělska. Fanoušky tak blonďatá kráska poškádlila opět svou postavičkou u moře.

Práce na domě v jižní Evropě se ale nyní trochu zkomplikovaly, jak nám zpěvačka přiznala v pořadu Superchat. „Protože dům je u jezera na skále, je to takové orlí hnízdo, takže ta realizace se v některých momentech na chvilku zasekla, ale víceméně máme hotový základ, jsou hotové zdi, díra na bazén. Všechno se to rýsuje. Už je to ve stádiu vzniku,“ těší se Rolins na další životní etapu.