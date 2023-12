Herec Roman Vojtek (51) se už brzy stane čtyřnásobným otcem. S manželkou a kolegyní Petrou Vojtkovou každým dnem přivítají svého druhého potomka. Roman vedle prvorozené dcery Edity, přivítá na světě už třetího kluka. A i tentokrát plánuje být u porodu.

„Budu počtvrté u porodu, doufám, že se nic nepokazí, byl jsem u všech, chci tam být. I u toho posledního jsem byl co k čemu, Petra si to myslí taky, tak to budeme sdílet vše,“ svěřil se Roman Vojtek na tiskové konferenci v Divadle Hybernia, kam dorazil se svou ženou Petrou, která je v devátém měsíci.

„Opravdu můžeme rodit každým dnem. Já se na to těším a samozřejmě se modlíme, aby bylo vše v pořádku,“ řekl Roman Vojtek, jenž se těší opět na chlapečka. „Může se stát, že to bude na Štědrý večer,“ dodal herec s tím, že si myslí, že se čtyřmi ratolestmi bude naprosto spokojen.

„Končíme. Ale to jsme si řekli i tady před tím chlapečkem. Asi jo, pět dětí už by na mě bylo moc, ale znáte to, vykládejte pánu bohu své plány,“ dodal pobaveně Roman Vojtek na představení nové one man show s názvem Otec v šestinedělí. Na účast v monodramatu, které je napsané na téma životního období očekávání a narození dítěte z pohledu otce, kývl ještě předtím, než byla jeho žena těhotná.

V komedii se na jevišti objeví ve dvaceti rolích. A v některých pasážích se prý pozná i jeho žena. Jak sám říká, období šestinedělí je náročné. A má pro muže dobrou radu.