„Ano, já nemám problém to říct, mám bipolární poruchu. Začalo mi to po odchodu z rádia a rozchodu s Milošem, toho se člověk nezbaví do konce života,“ svěřil se Super.cz zpěvák s tím, že se léčí a po pondělním incidentu na akci Michala Davida na tom nebyl nejlépe. Nina Ondráčková ve svém prohlášení sdělila, že je její muž v odborné péči, ve středu se nám však podařilo se zpěvákem, který už je doma, spojit.

„Já to mám v té hlavě celkem srovnaný, ale to, co se stalo v pondělí, je pro mě za lajnou. Já už si nenechám s*át na hlavu, mám bipolární poruchu, Miloš mě taky zklamal, že mě to dostalo úplně dolů, po odchodu z rádia jsem dva měsíce ležel v posteli a měl jsem depku jako prase,“ svěřil se Roman Ondráček, kterého mrzí chování některých kolegů z branže.