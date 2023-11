Modelka Dominika Mesarošová (38) se po několika letech, kdy žila s partnerem a synem Eliánem v Brně, vrátila do Prahy. V hlavním městě je spokojená, ovšem má to svá úskalí. Její partner měl totiž v Brně práci a v Praze ji zatím nenašel. Dominika se tak stala živitelkou rodiny.

„Konečně jsem ve svém teritoriu, takže jsem tady jako ryba ve vodě,“ pochvalovala si Dominika, které v Brně chyběl i společenský život. Její partner ovšem stále ještě nemá práci. „Je to zatím takových padesát na padesát. Hledá něco, co by mu vyhovovalo, což není na krátkou dobu. Takže spíš ještě hledá,“ prozradila.