Herečka Sarah Jessica Parker (58) a její manžel Matthew Broderick (61) rozhodně patří mezi celebrity, které si svědomitě střeží své soukromí. O to překvapivější byl příspěvek jejich nejstaršího potomka na sociálním sítích, který nechal nahlédnout do jejich rodinného života…

View this post on Instagram

„Nedávno jsem se pokoušel i hrát. Opravdu se mi to líbilo. Ale mám k tomu spoustu dalších věcí, takže to tolik neřeším. Stále jsem na vysoké škole. Momentálně bych měl čas zkoušet, ale až se vrátím do školy, na jiné věci mi moc času nezbyde, je to tam těžké,“ prozradil před časem James v rozhovoru pro ET.