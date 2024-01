Simona Krainová (50) je za roky v showbyznysu zvyklá, že ne každému se zavděčí. Jsou i tací, kteří modelce kariéru nepřejí anebo ji přímo hejtují. Ovšem nyní musí čelit něčemu, co ji opravdu rozpálilo doruda.

Někdo se totiž na sociální síti za ni vydává. To by ostatně nebylo poprvé, kdy má někdo falešný profil s fotkou známé osobnosti. V tomto případě jde ale o něco většího. „Zažila jsem různý hejty, přečetla si o sobě spoustu věcí. Dneska už mám na všechny ty hnoje celkem dobrou imunitu a bavím se na tom, ale když mi někdo krade identitu a moje děti zneužívá a vydává za svoje a moje myšlenky přepisuje jako svoje, přijde mi to už trochu přetažené za vlasy,“ začala se bránit Simona.