Spisovatelka Radka Třeštíková (42) se rozhodla opět provokovat. Po pár měsících, kdy sociální sítě zásobila střípky z cestování, svých módních kreací a života s dětmi, přišlo na scénu její tělo. Autorka knih se ráda zvěční nahá a baví ji rozvášnit své fanoušky, jako se jí to podařilo i tentokrát.

Komentáře fanoušků na sebe nenechaly dlouho čekat. Radka se většinou musí na sociálních sítích popasovat s velkou skupinou haterů, kteří nesdílejí její pohled na svět a odhalování se. Tentokrát si ale většina z nich dala pohov a pod provokativní nahou fotkou ji spousta lidí chválí a vyzdvihují to, jak žhavá na snímku spisovatelka je.

„Když to máš, tak to ukaž,“ napsala jí jedna z fanynek. „Dvě ruce, dvě nohy, hlava, zadek… máme to všichni, ne?“ stálo v další zprávě. „Prostě krásné pokoukání, jako vždy,“ okomentoval uměleckou fotku Třeštíkové další ze sledujících. Zatímco část hodnotila Radčino tělo, druhá polovina si pochvalovala uměleckou stránku fotografie, našli se i tací, které vzkaz spisovatelky úplně zmátl. „Co má ta fotka znamenat?“ připsala jedna ze sledujících, kterou Radka svým nahým tělem spíš rozhodila.