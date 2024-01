Už koncem ledna proběhne další turnaj organizace Clash of the Stars . V něm se prvně utká bývalá hvězda filmů pro dospělé a playmate Drahomíra Jůzová alias Lady Dee nebo Nikola Lauberová. Nikol se postarala už o pořádný skandál, když si na tiskovou konferenci přinesla kočičí výkaly v krabičce a v jednu chvíli je hodila právě po Lady Dee, která celou situaci nakonec ustála.

I tentokrát Nikola zaujala, a to na předzápasovém rozhovoru, kam dorazila v krajkovém spodním prádle a podvazkách. „Ahoj, tak jak už víte, já jsem profesionální vrhačka výkalů a příležitostná pornoherečka podle toho, jakou mám zrovna náladu. Také žena v domácnosti. Někdy natáčím, někdy ne,“ představila se s úsměvem.

Pokud jde o její přípravu na zápas pod pravidly MMA, tak si nechává taktiku pro sebe. „To je tajné, když jedu na eskort se ženatým chlapem, tak to taky nedávám na Instagram. Nechávám si esa v rukávu, uvidíme v kleci,“ řekla s tím, že pro ni ani tak není důležité, jak zápas dopadne.

„Mně je to upřímně jedno. Šla jsem sem za úplně jinými účely. Chtěla bych vyhrát, ale uvidíme, kdo bude fyzicky zdatnější. Nehodlám mít namachrované kecy, když ve finále dostanu ‚nabančíno‘ já. Ať tady potom nejsem pro smích. Nikdy neříkej hop, dokud nepřeskočíš,“ dodala.

Za to Lady Dee se netají, že se skutečně poctivě připravuje. V tomto zápasu je u fanoušků dokonce favoritkou. „Cítím se skvěle jako nikdy v životě. Jím zdravě, dodržuju dietu a makám. Dřív jsem dělala jen fitko, musím říct, že tohle je náročný sport. Nemyslím si, že bych mohla být nějaká vrcholová boxerka, ale baví mě to. Bolí to, už jsem dostala třikrát na nos,“ prozradila se slovy, že si taktiku také nechá pro sebe.