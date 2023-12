Fanoušci organizace Clash of the Stars si možná mysleli, že už je po dávce bizarních zápasů nic nepřekvapí. To se ale spletli.

„Už jsem v pořádku, už jsem se umyla. Byly to nějaký h*vna, co po mně hodila, ale co jsem mohla dělat, na pódiu jsem se svlékla, nechtěla jsem to na sobě nechat. Nezhroutila jsem se z toho. Tady aspoň vidíte, že je ta holka ‚bezmozek‘ a malé dítě. Ani ke mně nedokázala jít blíž a utíkala přede mnou. Vidíme se v kleci, ať se těší holčička, protože já ji zabiju,“ řekla Lady Dee i s prosbou, aby ochranka kontrolovala také obsah kabelek. Příště totiž nemusí jít o nic neškodného, ale třeba kyselinu.