Sydney Sweeney (26) se zatím nejvíce proslavila v seriálu Euforie, kde se nebála předvést své vnady. Teď ji diváci mohou vidět na stříbrném plátně v novém filmu. Právě ten přijela představit do Austrálie. Bílé průsvitné šaty se ale podle mnohých na červený koberec příliš nehodily.

Nejspíš hlavně díky jejímu tělu si Sydney před časem vybrali i „Stouni“ do svého nového klipu. Hvězda Sydney Sweeney stoupá a herečka dobře ví, že právě její figura je její hlavní předností. Neváhala ji tak ukázat ani v australském Sydney, kde se uskutečnila premiéra filmu S tebou nikdy, který se právě v této zemi natáčel. I v něm blondýnka ukáže své křivky, když bude skotačit na pláži s hereckým kolegou Glenem Powellem. Na představení snímku oblékla dlouhou bílou róbu, která byla ze zcela průsvitné látky a nenechala moc prostoru pro fantazii.

Nejenže herečka předvedla celé nohy, vidět ale byla i téměř celá její ňadra v bílé podprsence. Tímto outfitem, u kterého navíc hrozilo, že v něm Sydney zakopne, ale velkou slávu neudělala. „Bohužel to není lichotivé,“ vyjádřil se komentující pod článkem v magazínu Daily Mail. „Je někde poblíž pláž, vypadá to jen jako bikiny,“ přisadil si druhý a není jediný, kdo outfit takto hodnotil. „Ty šaty by byly úžasné, kdyby neměla prsa venku a nebyly takto průsvitné. Proč?“ táže se další. Tak uvidíme, jestli romantická komedie bude mít o trochu větší úspěch než premiérové šaty hlavní hrdinky.