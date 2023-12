Herce Vojtu Kotka (35) konečně uvidíme v nové filmové komediální roli. Ve snímku Jedeme na teambuilding se musel kvůli své roli nechat zošklivit, což můžete vidět i v našem videu.

„Bylo docela nepříjemné slyšet v kostymérně, že jsem moc hezký. V duchu jsem si říkal: Tak proč jste, ku**a, obsazovali mě?“ řekl Super.cz Vojta.

„Na druhou stranu mě baví dělat něco, co je protiúkol. A tím nemyslím jenom vypadat hůř, ale charakter té postavy. Je to nepříjemný nihilista, morous a vlastně trochu i debil. To se mi líbilo. Vytáhnout svoje horší já a nemuset furt předstírat, že jsem sympatický kluk, a být takový, jaký jsem,“ dodal herec. To samozřejmě trochu přeháněl.

„Ale mám samozřejmě takové chvilky, o to víc, že když člověk dělá tuhle profesi, musí pořád předstírat a být příjemný. Když na chvíli můžete vypnout ve stylu ,nechte mě bejt‘, je to příjemné. Ale zase tak často to nemám,“ ujistil nás, že manželka Radana jeho špatné nálady neodnáší. Ostatně ji se synem vzal i na natáčení, které probíhalo v hotelu na Slovensku. Udělal si tam tak trochu pracovní dovolenou.