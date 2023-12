„Tak přistávací plocha je připravena,“ komentuje na videu, kde ji kamarád Igor zrovna holí. „Je to jeden z mých nejmilovanějších lidí. Je to producent jak CD Aura, tak naší nové desky Osudová, ale třeba i písničky Čas zastavit čas,“ představila Anička fanouškům člověka, který jí je teď velkou oporou, i přes další problémy, které její kamarád má. Vykradli mu totiž studio a zpěvačka tak prosí, že kdo chce, může mu pomoci v nalezení věcí někde v bazarech či finanční pomocí.

Když se vrátíme k holení hlavy, po návratu rakoviny Anička ani chvíli neuvažovala, že by si nechala vlasy a neholila se. Už nikdy nechce zažít ten okamžik, kdy jí zůstávaly v ruce celé trsy. „Je to náročnější než poprvé, to nebudu lhát, ale zase si říkám, že když je blbě mně, o to víc je blbě těm špatným buňkám, které ta chemoterapie ničí. Čím víc trpím, tím víc se to ve mně zabíjí, a je to správně,“ svěřila se nedávno Super.cz.