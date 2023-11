View this post on Instagram

„Na věčnost byl povolán Karel Schwarzenberg. Za studií na FAMU jsem o něm točil dokument. Tehdy na Orlíku nezištně věnoval mladému studentíkovi tři dny svého času, aby mohl natočit povinné školní cvičení. Byl to člověk neobyčejné laskavosti, vzdělanosti, nadhledu a vtipné jemné ironie. Kéž mu v nebi oplatí vše dobré, co vykonal pro svatováclavský český národ!“

Podle Dagmar Havlové to byl noblesní, galantní a zábavný člověk.

„Jestli byl někdo pravý český vlastenec, tak to byl Karel Schwarzenberg. Jestli se někdo choval jako kníže, tak to byl Karel Jan Nepomuk Josef Norbert Bedřich Antonín Vratislav Menas, kníže ze Schwarzenbergu, se vší svou mladistvou duší, noblesou, galantností a humorem. Mrzelo mě, že se právě on, demokrat, ve své době nestal naším prezidentem. Buď s Bohem, Kari. Ať Tě už nic netrápí.“