„To se mi stalo několikrát. Když jsem byla mladší, tak mě to bralo. Nechápala jsem, proč se na mě tváří jako kamarádi a jsou hodní, když mě za zády pomlouvají. Teď už to beru tak, že je to asi normální věc. Ale nesnáším to a přijde mi to nechutný,“ svěřila Natálie a přidala i konkrétní příklad.

„Nevadilo by mi, kdyby si mě odchytli a řekli připomínky, za to budu velmi ráda, kritiku beru hodně dobře. V tomto případě mě to (od kolegyně) zamrzelo, ale asi to tak je, stalo se to několikrát a stává se to doteď. Beru to s rezervou, jedu si to svoje, snažím se vydat ten nejlepší výkon a jedu domů,“ řekla Natálie, která si ale celkové účinkování a tým v Goja Music Hall velmi chválí.