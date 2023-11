Natálie Grossová (21) je jednou z nejtalentovanějších českých zpěvaček. Svou první roli získala už v osmi letech, a to v muzikálu Bídníci. Od té doby sbírá jeden úspěch za druhým. Kromě hudby si zahrála v několika seriálech, ale i ve filmech. Už nějakou dobu také pracuje na své sólové kariéře.

„Muzikály mě baví, ale do budoucna bych chtěla dělat svoji sólovou kariéru. V muzikálu hrajete roli někoho a v hudbě můžete vyprávět ten svůj vlastní příběh. Můj sen je vydat IP nebo album. Chtěla bych si vytvořit fanoušky přes popovou scénu, dělat svoje koncerty. To nejlepší by bylo, kdyby lidi zpívali moje písničky. To je asi můj sen,“ prozradila Natálie Grossová pro Super.cz. Své písničky vydává pod uměleckým jménem Natally.

Dcera Šárky Grossové a zesnulého expremiéra Stanislava Grosse promluvila v pořadu Superchat nejen o kariéře, snech a osobním životě, ale také zavzpomínala na svého otce, který zemřel ve věku 45 let na jednu nejtrýznivějších nemocí, amyotrofickou laterální sklerózu. V té době bylo Natálii 12 let.

„Politiku jsem nijak nevnímala, pamatuji si ho v tom nejlepším. Táta byl kliďas, neustále si s námi hrál a všechno bral s nadsázkou. Když byl problém, tak on byl ten, kdo to řešil nejvíc v klidu, a byl strašně hodný. Našla jsem teď nějaká starší videa a mám na něj jen dobré vzpomínky, nikdy jsem nezažila, že by na nás křičel. Byl úžasný,“ zavzpomínala Natálie v pořadu Superchat.

Zároveň si myslí, že právě průbojnost je vlastnost, kterou po svém otci podědila.

„Zpěv to nebude, když začal zpívat, tak jsme mu říkaly, ať to nedělá, že bude pršet. (smích). Myslím si, že po něm mám, že si jdu za svým. Když lidé házeli tátovi klacky pod nohy, tak stejně šel dál. Také mi řekl jedno moudro, abych si nikým nenechala ukrást své sny. Doteď si to pamatuji, mám to všude napsané a je to tak, jdu si za tím,“ prozradila mladší dcera Stanislava Grosse, která se stejně jako její starší sestra Denisa stále setkává s názory, že za její vybudovanou kariérou stojí zejména protekce.

„Neovlivním, do jaké rodiny jsem se narodila. To neznamená, že bych to měnila, já jsem hrozně ráda a za tátu se nestydím. Byl to úžasný táta. Lidé říkali, že je protekční dítě,“ prozradila talentovaná umělkyně, kterou tyhle domněnky ještě víc popohání k těm nejlepším možným výkonům.