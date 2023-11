„Ještěže Marcele nic neudělal. To jsem nesmírně rád. Já byl na pódiu, když se to stalo, kdybych byl u toho, tak bych se asi neudržel. Kdyby na ni něco zkusil, byl bych opravdu nepříjemný,“ řekl Super.cz rázně Michal David s tím, že Ondráček vůbec nevypadal na to, že ví, co dělá.