Ondráček si dal více panáků, než je zdrávo, a začal být na pódiu, kde s Michalem vystoupil, agresivní. Cestou z pódia mu to vyčetla Davidova manželka a opilý Ondráček se rozhodl zatočit i s ní. Začal do ní strkat a vypadalo to, že se na ni vrhne i pěstmi. To už ale začala úřadovat ochranka.