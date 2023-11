„Užívám si všechno, co můžu dělat a na jaké úrovni to dělat můžu. Je pravda, že je to náročné, ale je to moje práce. A když mám volno, nedokážu si to užít pro sebe, abych třeba vypla. Jsem pořád s dětmi, s Náťou se učíme do školy a i ten roční je hrozně akční. Mám stoprocentní podporu od svého partnera, který je úžasný tatínek. Když jsem v práci, on je s dětmi a naopak,“ vysvětlovala. Její partner Přemek Forejt (36)přitom ještě třikrát týdně jezdí do své restaurace v Olomouci. „Chůvu nemáme, když je nejhůř, pomůže moje maminka,“ upřesnila Eva.