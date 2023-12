Dramatický Štědrý den má za sebou kontroverzní influencerka Shopaholicadel (30) a Jan Kulas, který ji před nějakým časem požádal o ruku. Právě v tento den se totiž postarali o drsnou scénku na sociálních sítích, když živě vysílali. Následně se prý definitivně rozešli.

Adéla nejdříve ztropila scénu a emočně vybouchla, a tak se ji snažil Honza nejprve slovně uklidnit. „Podívej se, jak se chováš. Uklidni se,“ řekl jí. Jenže Adéla na něj začala zvyšovat hlas, tak se Honza zvedl a šel ji uklidnit i fyzicky, kdy jí měl pouze dát ruce přes pusu, aby nekřičela. „Ty na mě taky nebudeš řvát, nebo zavolám policajty, já se tě bojím, pusť mě, pomoc. Tohle jsi přehnal,“ řvala na něj následně přes celou domácnost. „Já s ní končím,“ dodal Honza, který živák vypnul.

„Už jsem se definitivně rozhodl, že s Áďou být nemůžu. Kdybych se vrátil, tak to bude pořád to samé dokola. Bude to zase jenom o ní. Já to platím, já tady bydlím. Já už jsem na dně psychických sil. Budu už jen doufat, že máma přijme mou omluvu za tu ostudu, co jsem jí udělal po celé republice. Snad budu moct začít úplně nový život. Omlouvám se všem. Tohle je definitivní,“ uvedl Jan Kulas na sociálních sítích den po rozchodu.

K tomu se později vyjádřila i Adéla, která se dle svých slov už také objednala k psychiatrovi.

„Omlouvám se za svoje chování, občas to přeháním, uznávám. Ale není chyba jen na jedné straně, vždy za to mohou oba. Chlap má být oporou, a ne tohle, co se stalo. A ještě vám chci oznámit, že se chci změnit a změním se. Vím, že to tak dál nejde, proto volám doktorovi, který mi dá termín, a já začnu brát léky. Budu chodit na sezení a povídat si s ním,“ podotkla a také informovala, že bude návštěvy psychiatrie zaznamenávat a následně sdílet s fanoušky.