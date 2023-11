Paris na svém Instagramu ve čtvrtek sdílela snímek roztomilého dupačkového kompletu s nápisem London, slunečních brýlí ve tvaru srdce a háčkovaného medvídka. K obrázku dodala stručné: „Vděčná za svou holčičku.“ Zatím sice není zcela jasné, jestli už je miminko na světě, nebo zatím ještě na cestě… Na jednu z mnoha gratulací od sledujících ovšem Hilton odpověděla: „Moje princezna přišla,“ což by napovídalo spíš první variantě.

„Moc se těším, až jednoho dne bude mít Phoenix sestřičku jménem London. Je to mé nejoblíbenější město a vždy jsem tak chtěla svoji dceru pojmenovat. Tohle jméno mám vybrané už skutečně dlouho, více než deset let. Vždy jsem chtěla London. Hrozně se mi to líbí jako jméno pro mou dceru,“ rozplývala se Hilton. Její manžel tak bude mít doma kromě synka pojmenovaném po městě Phoenix rovnou dvě světové metropole…