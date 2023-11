View this post on Instagram

Po takovém útoku by se dalo očekávat, že se Paris na chvíli stáhne a nebude fotky svého synka zveřejňovat. Teď ale sdílela další sérii snímků, na kterých je Phoenix v modrém oblečku. „Myslím, že jsem závislá na dětských kostýmech. Nemůžu si pomoct,“ připsala k fotkám. Přesto, že chlapec vypadá šťastně, neodpustili si sledující další negativní poznámky. „Na každé fotce vypadá jako doplněk,“ píše například jeden. „Chudinka, je to jen rekvizita pro její fotky,“ píše druhý. „Jak často myslíte, že to dítě vídá?“ ptá se třetí v komentu, který lajkují další stovky lidí. Další lidé se všímají toho, že se Paris během focení se svým synkem nemazlí, a jiní se ptají na to, proč mu zakrývá hlavičku.