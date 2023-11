S rakovinou se s přestávkou statečně rval dlouhých šest let, nakonec jí ale ve svých pětatřiceti letech oblíbený australský zpěvák Johnny Ruffo podlehl. Hvězda nekonečného seriálu Home and Away zemřel pokojně v pátek ráno v nemocnici v Sydney obklopen rodinou a svou milovanou přítelkyní Tahnee Sims, která mu stála po boku po celou dobu jeho boje s nemocí.