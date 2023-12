Je to půl roku, co se Marek Ztracený (38) se svými fanoušky podělil o velkou novinku ve svém životě. Záběry z tajné veselky s Marcelou odtajnil zpěvák poprvé v červnu v pražském Edenu. O svatbě nyní promluvil před kamerami a v dokumentu, který míří na obrazovky odtajnil i střípky ze soukromí.

„Svatbu jsem ve svém životě vůbec v plánu neměl. Já jsem tak daleko nedohlídnul a ani mi to nechybělo,“ říká Marek Ztracený v novém dokumentu. Marcelu si vzal hudebník letos 14. května, po čtrnácti letech společného vztahu. „Byl to jeden z nejromantičtějších momentů, jaké jsem zažil,“ řekl před kamerami v dokumentu Marek Ztracený: Cesta do Edenu, který se už od 16. prosince objeví na Voyo.