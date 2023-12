„Ke dvanáctým narozeninám jsem ho naučil řídit auto. Na louce a byl skvělý. Malý samozřejmě nejezdí do školy autem. Ale normálně to zvládl, rozjel se. Je na to šikovný, tak jsem mu to slíbil. Nemohl jsem mu dát lepší dárek, už si to chtěl mnohokrát zkusit. Pamatuji si mého tátu, jak mě učil řídit. Taky ve dvanácti, mimochodem,“ neskrýval Marek nadšení během show 7 pádů Honzy Dědka.

Mimo to ale doma zažili pořádné drama, a to kvůli domácím mazlíčkům. Ke křečkovi totiž pořídl zpěvák domů i králíčka Kulíška. „Šlápl jsem mu na hlavu, omylem. Ale už je dobrý. Bylo mi to hrozně líto. Vběhnul mi pod nohu a jenom jsem slyšel, jak to křuplo. Tak jsem ho vezl k veterináři, kde ho za dva dny dali dohromady, akorát jsem mu trošku vylomil zoubky, ale ty už se mu spravily. Není to úplně sympatický, co říkám, viď? Ale už je dobrý a koupil jsem mu za to dvoupatrovou dřevěnou vilu. A už přede mnou neutíká,“ doplnil Marek Ztracený.