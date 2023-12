Vadí to ale tatínkovi Rozárky Jaromíru Soukupovi (54) i otci malé Mii Jakubu Prachařovi (40). „Bude se to řešit soudně. Nevěděla jsem, že se to dělá, ale přišlo mi předvolání,“ upřesnila Super.cz nedávno s tím, že v tomto případě jde o Miu.

A Agáta to nechápe. „Přijde mi to celé na hlavu, protože ty děti jsou mediálně známé, protože jsme mediálně známí. A zakazovat to teď? Mia je z toho hrozně nešťastná, protože jestli něco miluje, tak dělat se mnou živáky a tančit na TikToku. Tak jí to ukládám, a až se tatínkové rozmyslí, budu jí to tam moct dát,“ dodala.