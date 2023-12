Paris Hilton vždy byla trochu divoká, a jak se zdá, jiné to nebude ani poté, co se díky náhradní matce stala rodičem už pro dvě děti. Synek Phoenix ani dcera London mámě nezabrání v tom, aby ukazovala své tělo, na které je patřičně hrdá. A určitě to nevadí ani manželovi Carterovi Reumovi, který je nejspíš rád, že má doma takovou kočku. Paris nerozhodily ani nedávné negativní události v jejím životě. To, že lidé byli v komentářích zlí na jejího synka, protože má trochu větší hlavičku, ani to, že hejtovali její vyjádření o tom, že minimálně první měsíc svému synkovi nevyměnila plenku. Paris všechny starosti hodila za hlavu a oblékla se do sexy červené.