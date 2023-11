Nejčastěji o sobě slyší, že už nemusí pracovat a může jen cestovat. „Ano, i média často zásobuji fotkami přes sociální sítě a skoro to vypadá, že Gábina Partyšová už nic nedělá, jen cestuje, protože má nového partnera a ten jí velmi rád někam zaveze. Ano, je to tak, cestujeme, ale i hodně pracujeme. Jsme oba velmi zaměstnaní lidé, máme děti, máme své profese a můj partner je neustále na cestách pracovně, ale to do těch médii nedáváme. Práce se tam moc nedává a dávají se tam jen ty zážitky. Ano, prázdniny byly ve znamení cest, protože máme děti a chceme se jim věnovat,“ svěřila své pocity Gábina Super.cz.