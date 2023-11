Tehdy ovšem odmítla sdělit, o koho se jedná, s tím, že by to mohlo poškodit jejich pověst. Hradbu mlčení nyní prolomil moderátor Piers Morgan ve svém pořadu Uncensored na Talk TV.

Celá „honba“ za jmény členů královské rodiny, kteří měli vznést komentáře s údajným rasistickým podtextem, se rozpoutala poté, co Meghan v rozhovoru s Oprah uvedla, že mezi ní, Harrym a některými členy královské rodiny proběhlo několik rozhovorů na téma, jak tmavá by mohla být Archieho pleť.

„Nevěřím, že by kdy někdo z královské rodiny vznesl nějaké rasistické komentáře. Dokud nebudou předloženy skutečné důkazy o těchto tvrzeních, nikdy tomu neuvěřím,“ stavěl se skepticky Morgan ke jménům uveřejněným v nizozemském překladu knihy. Samotný autor Omid Scobie přitom odmítá, že by ve svém původním textu jakákoli jména v této souvislosti uváděl.

Buckinghamský palác je prý z nastalé situace v šoku, a to jak z nařčení a údajného jmenování v knize, tak i z moderátorova jednání. V paláci prý zavládlo naprosté zděšení poté, co se jména údajných „řešitelů“ ožehavé otázky začala rychle šířit po internetu. Královská rodina podle deníku The Mirror údajně zvažuje všechny možnosti jednání, včetně právních kroků.