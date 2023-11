Harry (39) a Meghan opět na výsluní pozornosti. To by měla zajistit nová kniha reportéra, který odkrývá dosud utajené hádky a spory mezi vévody a zbytkem královské rodiny. Ta z další třaskavé publikace jistě nebude nadšená.

Knihu s názvem Endgame napsal novinář Omid Scobie, který už má na svědomí biografii Finding freedom, popisující život Meghan a Harryho poté, co se vzali. Nové dílko má být stejně skandální jako to první a objeví se v něm další a další obvinění královské rodiny. Na pultech bude kniha v úterý, střípky z ní už ale unikají teď. Čtenáři se dočtou například o tom, že Meghan obvinila dva členy širší královské rodiny z rasismu, když se měli bavit o barvě pleti jejího potomka. Dle knihy měla dokonce o svých obavách napsat dopis králi Karlu III. Scobie ale v knize členy rodiny nejmenuje, protože se údajně bojí právní odvety.

Dle deníku The Sun se pak Harry utrhl na svého otce poté, co nechal rodinu oficiálně vystěhovat ze sídla Frogmore Cottage, které Harry a Meghan dostali v roce 2018 od královny Alžběty II. jako svatební dar. Od svého přestěhování do Ameriky jej však nevyužívali. Když ale byli požádáni o vystěhování, měl Harry proti svému otci použít své děti. „Ty už nikdy nechceš vidět svá vnoučata?“ zněla podle knihy jeho věta. A podle francouzského magazínu Paris Match se v knize objeví i tvrzení, že členové královské rodiny byli nabádáni k tomu, aby Harrymu nevěřili poté, co byly vydány jeho paměti s názvem Spare neboli Náhradník. Král měl být dokonce velmi opatrný, když mu Harry pár týdnů po vydání knihy přál po telefonu k narozeninám.

Dále má být v knize zachyceno i to, že se Meghan Markle nechtěla vrátit do Anglie z důvodu, že se „nechce opět ponořit do telenovely“. Sám Scobie o své knize na platformě X, dřívě Twitteru, napsal: „Ať se vám moje práce líbí, nebo se vám hnusí, jediné, o co vás žádám, je to, že když budete číst články o tom, co je v knize, přečtěte si prosím také samotnou knihu.“ Sami Harry a Meghan se od knihy oficiálně distancují, i když by její autor měl být jejich přítelem. Buckinghamský palác uniklé úryvky jako obvykle nechce komentovat, podle expertů je ale vydání knihy velmi nešťastné, a navíc ještě velmi špatně načasované, protože konečně mohlo dojít k usmíření mezi členy královské rodiny.