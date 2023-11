„Tento citát doslova popisuje moje rozpoložení během mého týdne periody. Jsem unavená, vzteklá, hladová, bolavá, citlivá. Není to žádnej med. Co mi ale poslední roky pomáhá tyto dny zvládnout jsou rozhodně menstruační kalhotky,“ prozradila manželka Josefa Kokty, která prý pomýšlí nad tetováním přes onu jizvu na břiše.

„P.S. Je to tady moje první fotka s jizvou, kterou mám z dob mého boje o život po porodu s Lilianne. Stále se hojí, už třikrát se to místo operovalo, ale co, nestydím se! Jizvy k životu patří a jsou vzpomínky na čas boje o naše zdraví. Někdy přemýšlím o tetování přes to místo, ale nevím. Já všeobecně nejsem tak úplně ten kérkový typ. A poslední věc, písnička Tělo od Ewy Farné (30) je pro mě hodně velká srdcovka. Nejednou jsem u ní plakala, díky za ni,“ dodala Ornella Koktová, která se v komentářích dočkala spousty milých vzkazů.