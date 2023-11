„Lilinka se narodila se znamínkem na hlavě. Mně se to úplně nezdálo, i naše pediatrička říkala, ať to monitorujeme. Trošku mi přišlo, že se to i zvětšuje, tak jsme se objednali do Motola a čekali jsme asi půl roku, než šla na vyšetření. Udělali i nějaké onkologické konzilium a rozhodli, že bude nejlepší, když to půjde pryč, tak nás poslali do vinohradské nemocnice,“ svěřila se Ornella Koktová (30) už z nemocnice den před operací s tím, že pociťuje nervozitu, ale také respekt.