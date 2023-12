Kdo by si myslel, že Míša si potrpí na stylovou módu na hory, pletl by se. Má dvacet let starý snowboard, a i její outfit je podobně starý. To ale neřeší, na rozdíl od mnohých kolegyň si kousky na hory ani nepůjčila. „Zase to mám sladěné s mlhou. Na hory jezdím každý rok. Přímo na Ještědu se Eliška naučila lyžovat, Jasněnku to čeká příští rok,“ pochvalovala si.