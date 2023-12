„Kluci budou s námi doma. Dost se toho za ten rok změnilo. Jsou už velcí a říkají si sami, co chtějí. Je to pohoda a všem je fajn,“ neskrývala nadšení Lucie během rozhovoru pro Super.cz. Zpěvačka a herečka tak bude mít po boku své potomky a svého přítele. S tatínkem Tomášem Plekancem (41) pak kluci budou další dny.

My si s Lucií povídali v zimním zábavním parku, kam právě vyrazila s dětmi, aby si trochu odpočinula od předvánočního shonu. Synovi Matyášovi bylo navíc před pár dny 12 let, a tak to spojili i oslavou. „Mám ráda oslavy takzvaně postupné. Třeba celý týden, po kouskách. Jeden den dárky, druhý den kamarádi, třetí návštěva zimního zábavního parku, prostě ať to stojí za to a jen tak ty narozeniny neskončí,“ dodala se smíchem Lucie Vondráčková.